Liguria 2024, Orlando: “Non so a che titolo il presidente facente funzioni della REgione Liguria parli di autonomia differenziata con il Governo”

Andrea Orlando, candidato del centrosinistra alle prossime Regionali, attacca Alessandro Piana, presidente ad interim della Regione Liguria:

“Non so con quali poteri il presidente facente funzioni della regione Liguria ha aperto con il Governo centrale un’interlocuzione sull’autonomia differenziata. Non ha nessun titolo per farlo e gli diciamo di fermarsi immediatamente. Noi non vogliamo che si spezzi il paese perché siamo italiani ma anche perché siamo liguri e sappiamo far e conti e la Liguria è una regione nella quale non c’è nessuna convenienza a rompere la rete dei servizi nazionali. Per l’andamento demografico, per la crescita della spesa sociale, per la crescita delle diseguaglianze di questi anni, noi abbiamo bisogno di uno stato centrale che supporti la Regione. Che Piana non firmi abusivamente niente perché il giorno dopo quella firma sarà cancellata”.