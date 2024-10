Legambiente, Libera e ARCI scrivono ai candidati alle Regionali: “Ci aspettiamo risposte concrete su alcuni temi”

Posted on

Savona. Quest’anno la chiesa di sant’Andrea in piazza dei Consoli a Savona, spegne trecento candeline, infatti la struttura come la conosciamo oggi, allora dedicata a sant’Ignazio di Loyola e voluta dai Gesuiti, fu completata nel 1716 e il 25 dicembre dello stesso anno, venne consacrata al culto. La comunità parrocchiale, in collaborazione con l’assessorato alla […]