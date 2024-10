Controlli nei locali: Chiusure e denunce tra Genova e Sant’Olcese

I funzionari dell’Asl 3 genovese e la Municipale hanno chiuso nell’ultima settimana quattro ristoranti e comminato sanzioni per un totale di 26mila euro a causa delle pessime condizioni igieniche dei locali. Le chiusure sono state decisa a Sant’Olcese e nel quartiere genovese di Sampierdarena. In un caso il locale è stato trovato infestato dalle blatte e con il grasso che colava dagli impianti di aspirazione della cucina. oltre a una cattiva conservazione di alimenti. In un altro esercizio è stato trovato il frigo sporco, cibi mal conservati e presenza di scarafaggi. In un bar, invece, la titolare è stata denunciata per mancata formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro dei lavoratori dipendenti e mancato rispetto dei requisiti generali in materia di igiene.

