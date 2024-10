“Confesso: ho governato”, in uscita il libro di Giovanni Toti

Perché la politica ha ceduto quasi tutta la sua capacità di decidere in cambio di minori responsabilità per la classe dirigente? Perché l’Italia è un Paese dove tutti ritengono di avere ogni diritto, ma nessun dovere? Perché certa politica promette di redistribuire ricchezza ai cittadini, ma fa di tutto per non produrre quella ricchezza? Perché tutti parlano di merito, ma nessuno lo premia? Perché la politica cavalca egualitarismo, lamentela e invidia sociale invece di stimolare l’ascensore sociale per i migliori? Lo scrive Giovanni Toti presentando il suo libro in uscita tra pochi giorni.