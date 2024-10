Liguria 2024, Orlando: “Nei primi 100 giorni faremo legge per stop al consumo di suolo”

“Oggi a Genova alla presentazione delle liste di Alleanza Verdi e Sinistra e del Partito Democratico ho ribadito che nei primi cento giorni di governo vogliamo fare una legge per lo stop del consumo di suolo e una scelta chiara tra sanità pubblica e privata, a favore di quella pubblica. Vogliamo la reindustrializzazione sostenibile della nostra regione e, accanto a turismo e logistica, ci deve essere il settore industriale per dare sbocco a tante e tanti giovani che emigrano in altre regioni”. Lo ha affermato il candidato del centrosinistra alle prossime Regionali, Andrea Orlando.

“E ancora, il tema fondamentale della casa: l’obiettivo è che anche chi ha uno stipendio medio possa venire in Liguria ad abitare e non dover rinunciare perché lo stipendio viene bruciato dal costo dell’affitto, e questo vale per gli operai, gli infermieri, ma anche gli insegnanti. Vorrei trasformare l’agenzia Arte in una struttura non solo per la case popolari, ma per l’abitare, perché non abbiamo soltanto un problema di dare una casa a chi è in difficoltà, ma anche a chi ha uno stipendio medio.