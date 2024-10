Genvoa, operaio morto in un incidente sul lavoro. Orlando: “Altra vittima di questa infinita tragedia”

“Aveva 39 anni l’operaio che ha perso la vita in seguito a un incidente sul lavoro al memoriale del Ponte Morandi. Un’altra vittima di questa infinita tragedia, resa ancor più dolorosa per il luogo simbolico in cui è avvenuta, Per lui e la sua famiglia, il mio cordoglio e il mio impegno”. Lo ha scritto sui social il candidato del centrosinistra alle prossime REgionali: Andrea Orlando.

