Genova, incidente sul lavoro. Maestripieri (CISL): “Chiediamo alle istituzioni e all’autorità giudiziaria di fare rapidamente luce su quanto accaduto”

“Il tragico incidente che ha coinvolto un operaio di 39 anni impiegato nel cantiere del parco del Ponte Morandi, a Genova, rilancia per l’ennesima volta un problema che la Cisl non si stanca di denunciare e di fronte al quale troppo spesso, invece, si cerca di fare calare buio e silenzio: quello della catena di appalti e subappalti che, nel privato come nel pubblico, rappresentano il primo elemento di pericolo per la sicurezza dei lavoratori”. Lo afferma Luca Maestripieri di CISL Liguria.

“Chiediamo alle istituzioni e all’autorità giudiziaria di fare rapidamente luce su quanto accaduto, individuando responsabilità civili e penali e verificando l’attuale stato di legalità del cantiere alla luce della recente introduzione della patente a crediti. Siamo di fronte a una tragedia che ferisce la città due volte, proprio perché è maturata nel luogo che più di ogni altro simboleggia le conseguenze dell’incuria e del rispetto delle norme di sicurezza” conclude il segretario generale Cisl Liguria.