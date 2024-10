Rossiglione, morto il pilota Alex Pignone

Posted on

Al via gli esami di stato che In Liguria vedranno impegnati 12.142 studenti, di cui 6.731 a Genova, 1.534 a Imperia, 1.708 a La Spezia, 2.169 a Savona. Alle 8.30 si svolgerà la prima prova scritta di italiano. Il 23 giugno si svolgerà la seconda prova scritta, diversa per ciascun indirizzo, che riguarderà una disciplina […]