Liguria 2024, i candidati delle liste PD a sostegno di Andrea Orlando

Sono stati presentati al MOG-Mercato Orientale, a Genova, i candidati delle liste del Partito Democratico a sostegno di Andrea Orlando presidente della Regione Liguria per le elezioni regionali del 27 e 28 ottobre. Liste in cui prevale la componente femminile e in cui i candidati rappresentano tutti i territori. Ci sono amministratori, rappresentanti della società civile, politici, tutti accomunati da un unico obiettivo: lavorare insieme per far crescere la Liguria.

“Dopo 9 anni di malgoverno della destra – dichiara Davide Natale segretario PD Liguria – il Partito Democratico vuole essere il protagonista di nuove politiche sanitarie, ambientali, del lavoro. Per costruire insieme una regione più innovativa, più giusta, più sostenibile e più attenta alle nuove generazioni, senza dimenticare mai chi è in difficoltà”.

“Al centro della nostra azione – prosegue Natale – ci saranno due parole, quelle che in questi nove anni sono state cancellate dal vocabolario di chi ha governato la regione: partecipazione e trasparenza. Non ci sarà nessuna decisione, nessun progetto, che riguarda la comunità, senza confronto, ma soprattutto ci sarà trasparenza, l’opacità che ha caratterizzato l’amministrazione di centrodestra deve essere archiviata, una pagina da dimenticare per la Liguria. Lavoreremo per il cambiamento di cui la nostra regione ha bisogno”

DI SEGUITO I CANDIDATI SUDDIVISI PER PROVINCE

GENOVA

D’ANGELO Simone detto Dangelo

ALFONSO Donatella Anita detta Donatella

BACCHELLA Laura

BRUZZONE Rita detta Rita

COLA Simona

D’ONOFRIO Ada detta Donofrio

FINOCCHIO Serena

FRANCESCHI Simone

GARIBALDI Luca

MORETTINI Massimiliano

OUDGHOUGH Rehhal detto Real

PICCARDO Katia detta Catia detta Katia

ROMEO Federico

SANNA Armando

SOMAGLIA Elisa

VILLA Claudio

SAVONA

ARBOSCELLO Roberto

BENZI Manuela

CANGIANO Giorgio

FRINO Raffaella

LESSI Aurora detta Alessi detta Aurora detta Alessia

LA SPEZIA

BARUZZO Carola

MARCONE Michela

NATALE Davide

SILVESTRI Alessandro

SISTI Paola

IMPERIA

GIRAUDO Manuela Elisabetta

IOCULANO Enrico

MODAFFARI Loredana

VERDA Edoardo