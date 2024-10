La riviera di Ponente protagonista di Jardival 2, tour operator e stampa francese alla scoperta dell’offerta turistica ligure

Villa Grock, Porto Maurizio e la ciclabile del Ponente sono stati al centro dell’itinerario che lo scorso fine settimana ha portato un gruppo di tour operator francesi alla scoperta della splendida Riviera di Ponente.

Un viaggio reso possibile dal progetto Interreg (il programma del Fondo europeo di sviluppo regionale per la cooperazione tra regioni dell’Unione europea) denominato Jardival 2, attraverso il quale prosegue il lavoro di promozione della nostra regione presso uno dei mercati turistici di riferimento, la Francia.

Il programma ha preso il via il 26 settembre con un workshop esclusivo a Parigi – organizzato dal Caf Tourisme – dove la Liguria, con la collaborazione di Parco Alpi Liguri, si è presentata al pubblico internazionale.

L’evento ha riunito più di 140 tra tour operator, agenti di viaggio e giornalisti specializzati francesi che, attraverso incontri B2B, hanno potuto scoprire la varietà dell’offerta turistica ligure: dai borghi autentici dell’entroterra alla gastronomia locale, dal Santuario dei Cetacei ai celebri Palazzi dei Rolli, descritti come “piccoli palazzi reali” capaci di stupire e affascinare gli interlocutori francesi.

Nei giorni seguenti, con il supporto di Agenzia in Liguria, un gruppo selezionato di tour operator francesi ha avuto l’opportunità di esplorare personalmente le meraviglie della Liguria tra Imperia e Sanremo. Il 29 settembre, dopo un pranzo con menù dedicato alle eccellenze culinarie locali, gli operatori hanno visitato i punti di maggiore interesse a Imperia, tra cui la storica Villa Grock e il centro storico di Porto Maurizio. Il giorno successivo, un tour ciclistico lungo la pista ciclabile del Ponente ha dato loro modo di apprezzare le migliorie apportate al percorso grazie ai fondi del progetto, come il nuovo e scenografico varco d’accesso ai giardini di Villa Ormond, prima di una visita al centro storico di Sanremo.

Le attività svolte nell’ambito di Jardival 2 testimoniano l’impegno congiunto tra Liguria e Costa Azzurra nel creare un’esperienza turistica unica, fondata sul rispetto del patrimonio storico e naturale di entrambe le regioni. Grazie a questa collaborazione, i giardini storici della Riviera, come Villa Faravelli a Imperia, Villa Ormond a Sanremo e il Parco del Benessere Novaro a Costarainera, diventeranno ancora più accessibili a un pubblico internazionale, con interventi che ne migliorano la fruibilità e li collegano alla celebre Pista Ciclabile del Ponente ligure.

Il progetto Jardival 2, parte del Programma Operativo Interreg VI-A France-Italia Alcotra 2021-2027, vede la partecipazione di 4 partner italiani – i Comuni di Imperia, Sanremo e Costarainera, coordinati dall’Agenzia in Liguria – e 3 partner francesi, tra cui il Dipartimento delle Alpi Marittime, il Comitato regionale del turismo della Costa Azzurra e la Città di Cannes.

