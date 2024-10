Sanremo, trova la fidanzata a letto con l’amante: aggredisce l’uomo e gli agenti della Municipale

Un cinquantenne italiano, è stato arrestato dagli agenti del locale commissariato, che sono stati costretti a utilizzare il taser, dopo aver aggredito l’amante della fidanzata ed essersi scagliato anche verso gli agenti.

Tutto ha avuto inizio quando in una via periferica della città gli agenti hanno trovato una donna che chiedeva aiuto riferendo di una lite in casa. Nell’abitazione di quest’ultima gli agenti hanno trovato un uomo sanguinante, che mostrava di aver perso tre denti a causa di un violento pestaggio. Poco dopo è arrivato l’aggressore che per ragioni sentimentali aveva picchiato entrambi. L’uomo, ubriaco e con un’escoriazione nella zona superiore della fronte, ha continuato a insultare la coppia e gli agenti che cercavano di riportarlo alla calma.

Nel momento in cui ha tentato di scagliarsi nuovamente contro la donna, gli agenti sono stati costretti a bloccarlo con la forza, ma lui ha reagito aggredendoli e a quel punto hanno estratto il taser per bloccarlo e successivamente arrestarlo. Il gip del tribunale di Imperia ha già convalidato l’arresto, disponendo nei suoi confronti l’obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria in attesa della nuova udienza prevista per dicembre 2024