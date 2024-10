Genova, allerta gialla per temporali: le disposizioni del COC

Posted on

Intervento dei vigili del fuoco questa notte a Vallecrosia per domare un incendio di sterpaglie che si è sviluppato vicino alle case. Nessuna abitazione sfollata ma le operazione di spegnimento e bonifica sono proseguite per tutta la notte. Da ricostruire la cause del rogo. Informazioni sull'autore del post Redazione See author's posts