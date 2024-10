Cinque Terre, Treni. Sartori: “Con aumento tariffe turistiche i liguri possono risparmiare fino a 500 euro”

“Mi sembra ormai evidente che al candidato della sinistra interessi solo fare della vacua propaganda. Andrea Orlando, cavalcando la protesta di pochi intimi, propone infatti di abbassare le tariffe turistiche sui treni delle Cinque Terre senza considerare che è proprio grazie a questi aumenti che quest’anno i liguri – in particolare gli studenti, i giovani e i residenti delle Cinque Terre – possono usufruire di notevoli sconti e agevolazioni sui treni regionali. Ad Orlando evidentemente poco importa che gli studenti under 19 possano viaggiare gratuitamente, che i giovani under 26 possano avere gli abbonamenti ferroviari scontati del 50% e che i residenti delle Cinque Terre e i proprietari di seconde case possano usufruire di uno sconto dell’80% sui biglietti: agevolazioni che mediamente consentono alle famiglie un risparmio fino a 500 euro all’anno”.

Così l’assessore regionale ai Trasporti e al Turismo Augusto Sartori in merito al dibattito sull’overtourism, fenomeno criticato da tempo dagli operatori locali. Per contrastarlo la Regione ha introdotto nuove tariffe turistiche con tre fasce di prezzo: 5 euro per la bassa stagione, 8 euro per la media, e 10 euro per l’alta stagione, corrispondente ai ponti festivi e ai mesi di luglio e agosto, quando le Cinque Terre sono particolarmente affollate, soprattutto da turisti non di prossimità.

“Orlando vorrebbe cancellare tutti i benefici per i liguri preferendo far risparmiare 10 euro ai turisti americani, giapponesi o australiani, piuttosto che sostenere i residenti che vivono il territorio tutto l’anno – aggiunge Sartori – Cancellare questa misura danneggerebbe soprattutto i giovani liguri, che usano il treno ogni giorno per studio e lavoro. Il mio invito agli italiani che desiderano visitare le Cinque Terre è di scegliere un weekend in bassa stagione, quando i borghi sono più vivibili e si spende meno per il trasporto ferroviario, godendo al meglio delle bellezze del nostro territorio. La qualità si paga in tutto il mondo e le Cinque Terre, patrimonio dell’umanità Unesco, sono una destinazione unica”.

“Governare è scegliere e si è scelto di aumentare i biglietti per i turisti in alta stagione – conclude l’assessore – sia per gestire i flussi sia per dare agevolazioni ai nostri giovani studenti. Si chiama redistribuzione: un tema che a parole è caro a coloro che sono di sinistra ma che in pratica non conoscono non avendo cultura di governo né capacità di scelta”.

