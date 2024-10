Albenga, ultimi giorni per compilare e consegnare i modelli di segnalazione dei danni provocati dal maltempo del 4 settembre

Posted on

È entrata in funzione la nuova avveniristica sala autoptica dell’Ospedale Policlinico San Martino, progettata e realizzata secondo criteri di biosicurezza di terzo livello (BSL3), completamente rivoluzionata nel 2023 per consentire agli operatori sanitari di effettuare, in condizioni di massima sicurezza e contenimento biologico, autopsie su pazienti deceduti per malattie infettive e diffusive, come il Covid-19. […]