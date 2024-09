Liguria leader italiana per bus elettrici, Sartori: “Vogliamo stanziare altri 80 milioni di euro”

La Liguria è al comando nella speciale classifica delle regioni italiani relativa al numero di autobus elettrici circolanti rispetto al parco totale. Secondo uno studio dell’Osservatorio sulla Mobilità sostenibile di Airp (Associazione Italiana Ricostruttori Pneumatici) sulla base di dati Aci, in Liguria nel 2023 il 5,4% dei bus (134 su 2473) sono elettrici: si tratta della percentuale più alta a livello nazionale. In Italia, infatti, sono stati contati 1.290 autobus elettrici su un totale di 100.078 pari all’1,3%: dopo la nostra regione seguono il Piemonte (3,4%) e la Lombardia (2,8%). In coda alla classifica Basilicata (0,1%) e poi Campania, Calabria, Marche e Friuli-Venezia Giulia tutte con lo 0.3%.

Nelle classifiche delle province anche qui il primato è ligure con Genova nel cui territorio provinciale circolano 115 autobus su 1.344 pari all’8,6%.

“E’ normale che sia Genova ad avere il più alto numero di bus elettrici in quanto la città è nettamente più grande rispetto alle altre e perché questo tipo di mezzi sono adatti soprattutto per i tragitti urbani, per il servizio extraurbano normalmente si preferiscono invece altri carburanti alternativi al gasolio come il Gpl – commenta l’assessore regionale ai Trasporti Augusto Sartori – Inoltre non mi stupisce affatto la classifica perché questa amministrazione regionale ha investito moltissimo sull’acquisto di autobus elettrici Dal 2015 ad oggi infatti sono stati destinati ad Amt 48,4 milioni di euro per l’acquisto di 105 mezzi: l’azienda inoltre prevede di destinare 28,8 milioni delle risorse 2024-2033 del Piano strategico nazionale mobilità sostenibile per l’acquisto di altri autobus elettrici. In totale abbiamo in cantiere di stanziare ulteriori 80 milioni per tutta la Regione”.

