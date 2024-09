Liguria 2024, Bucci: “Il rigassificatore non lo sceglie Regione Liguria ma il Governo”

Posted on

Genova. Raffaella Paita, capogruppo in Regione per il Pd, e la dirigente della Protezione civile Gabriella Minervini sono state interrogate in mattinata in Procura per la vicenda legata alla mancata allerta per l’alluvione dell’autunno 2014. Spiega la Paita al termine del confronto e dopo aver ottenuto di poter accedere al giudizio abbreviato in caso di […]