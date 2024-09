Sanremo, torna il Consiglio comunale dei ragazzi

Approvato ieri all’unanimità, durante la seduta consiliare, il progetto relativo al Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze (CCR).

“Tale iniziativa-spiega il vicesindaco Fulvio Fellegara – rientra a pieno titolo tra gli obiettivi di mandato dedicati ai giovani con lo scopo di contribuire alla loro formazione. Il Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze, che verrà realizzato di concerto con la Presidenza del Consiglio, si offre come luogo di incontro per permettere ai giovani di esprimere e discutere, nel rispetto delle regole, idee e opinioni, partecipando attivamente alla vita del proprio territorio. Ringrazio gli uffici comunali per il lavoro svolto e gli istituti scolastici che si renderanno disponibili alla partecipazione e alla condivisione. In questo progetto è fondamentale la collaborazione con le scuole e la dirigenza scolastica”.

Tale iniziativa permetterà all’amministrazione comunale dicontribuire alla formazione deigiovani e promuovere il loro ruolo sociale attraverso un approccio partecipativo, accrescendone così il senso civico.

Il Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze, dal canto suo, si rapporterà con l’amministrazione comunale con suggerimenti e proposte inerenti alla città e al territorio.

