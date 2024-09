Provincia di Genova prima in Italia per numero di autobus elettrici

“La provincia di Genova è al primo posto in Italia per numero di autobus elettrici: sono 115 su 1.344 ma è un numero che andrà a salire perché il capoluogo arriverà all’elettrificazione completa entro il 2025 e grazie al progetto dei 4 assi di forza ci saranno più mezzi in circolazione. Noi però non ci vogliamo fermare a Genova: vogliamo arrivare all’elettrificazione completa in tutta la Liguria per un trasporto che sia ecologico e sostenibile”.

Lo ha dichiarato Matteo Campora, candidato di Vince Liguria e assessore ai Trasporti della giunta Bucci in Comune a Genova, che ha commentato la classifica stilata dall’Osservatorio sulla Mobilità sostenibile di Airp (Associazione Italiana Ricostruttori Pneumatici): proprio sotto la guida del candidato presidente di Regione Liguria, Genova ha raggiunto questo primato, che rende il capoluogo un punto di riferimento in Italia dal punto di vista ambientale ma anche della qualità dei trasporti. Nella provincia di Genova la percentuale di autobus elettrici è pari all’8,6%: grazie a questo dato la Liguria guida la classifica delle regioni con una percentuale del 5,4%, seguita dal Piemonte (3,4%) e dalla Lombardia (2,8%).

“A Genova siamo riusciti a ridurre anche l’età media degli autobus – spiega Campora -, che in Italia, sempre secondo l’osservatorio di Airp, è alta e si attesta attorno ai 14 anni e mezzo, mentre la media europea è 12 anni e mezzo. Ringiovanire il parco mezzi non porta vantaggi solo dal punto di vista dell’ambiente ma anche della sicurezza, i nuovi autobus inoltre si adattano meglio alle esigenze dei viaggiatori”.

