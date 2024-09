Posted on

I carabinieri di Genova hanno arrestato un 30enne italiano per lesioni personali, maltrattamenti i famgilia contro la sua ex compagna aggravate dall’aver commesso il fatto in presenza di minori. L’episodio si è consumato nel quartiere genovese di Prà al culmine di una lite con la sua ex compagna di 21 anni. I Carabinieri hanno evitato […]