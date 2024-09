Sarà un derby di coppa blindato quello che si disputerà alle 21 tra Genoa e Sampdoria. Per evitare scontri e identificare eventuali esagitati oltre agli elicotteri per le riprese notturne, verranno impiegati cani mastini addestrati ad attaccare i manifestanti violenti, presenti anche gli idranti per disperdere eventuali facinorosi. Saranno circa 400 gli operatori delle forze dell’ordine che cercheranno di garantire la sicurezza in città.

