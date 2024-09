Genova, Liguria 2024: Marco Bucci presenta ufficialmente la sua campagna elettorale

“Voglio far vedere la mia faccia a tutti i liguri e assicurare loro che abbiamo un programma preciso, con tante cose che vogliamo vengano fatte nei prossimi cinque anni, per garantire alla Liguria di poter fare un salto di qualità, continuare la sua crescita e diventare una grande regione internazionale in Europa, un bel posto dove vivere, lavorare e trascorrere il tempo libero. Questa è la visione e l’obiettivo, noi ci impegniamo come al solito tirandoci su le maniche. La gente mi conosce da tutte le parti, forse non mi hanno mai stretto la mano, ma farò in modo di farlo presto”. Esordisce così Marco Bucci nella presentazione della sua campagna elettorale avvenuta ufficialmente oggi all’hotel Bristol di Genova.

“Il viaggio inizia, in queste settimane visiterò tutte le province della Liguria, incontrando cittadini, associazioni e imprese per ascoltare da vicino le esigenze e i progetti di tutti voi.

Ogni tappa sarà un’occasione unica per confrontarsi, scoprire nuove realtà e fare squadra, raccogliendo idee e suggerimenti per costruire insieme una regione più forte, innovativa e con una chiara visione per il futuro”, ha detto Bucci.

“Infrastrutture, sanità, sviluppo economico, cultura e ambiente. Lo sviluppo economico deve essere pensato in modo che tutte le fasce della popolazione possano avere dei benefici. Non si può fare la crescita solo per qualcuno”, sono in cinque punti della sua azione amministrativa che presenterà nelle prossime settimane in giro per la Liguria.

Informazioni sull'autore del post