ASL 1, riapre oggi il Palafiori di Sanremo

A partire da lunedi 23 settembre 2024, riapre la sede del Distretto Sanitario di Sanremo ubicata al Palafiori. Pertanto tutte le attività trasferitesi provvisoriamente in altre sedi, torneranno presso lo stabile di corso Garibaldi.

“L’odore di gasolio – sottolinea il DSS di Asl1 Dott. Fabrizio Polverini – è sotto i livelli di guardia e quindi possiamo procedere all’apertura in tutta sicurezza per i dipendenti e per l’utenza dei locali del Palafiori. Colgo l’occasione per ringraziare l’amministrazione comunale di Sanremo e il personale di Asl1 che hanno lavorato alacremente per risolvere questa criticità”.

