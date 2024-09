Liguria 2024, “Vince Liguria” e “Orgoglio Liguria” presentano i simboli

Uno ha la Liguria arancione in campo bianco e in blu la scritta “Bucci presidente”; l’altro è tutto blu e “Bucci presidente” spicca in bianco: Vince Liguria e Orgoglio Liguria hanno ufficialmente presentato i loro simboli, quelli che i liguri possono già trovare su manifesti, santini e social e che il 27 e 28 ottobre troveranno anche sulla scheda elettorale quando voteranno per eleggere il presidente di Regione Liguria.

Le due liste civiche a sostegno di Marco Bucci infatti hanno già iniziato la loro attività di raccolta firme presso il point di via Martin Piaggio 1 per presentarsi all’appuntamento elettorale. Lunedì 23 settembre alle 18 poi prenderà il via la campagna elettorale dall’hotel Bristol in via XX Settembre.