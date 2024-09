Confcommercio Savona: due giorni di studio sul mondo del lavoro nel terziario e nello sport

Posted on

In occasione dell’8 marzo, e per tutto il mese, i negozi del Viale Martiri della Libertà di Albenga esporranno nelle loro vetrine le foto facenti parte della mostra “La fatica delle donne” realizzata dalle Donne in Campo della Cia. Le immagini offrono uno spaccato della storia del lavoro al femminile, tra gli anni 30 e […]