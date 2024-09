Calcio, il Genoa affonda in laguna

E’ stata la peggior partita giocata dal Genoa negli ultimi mesi. Pessima prestazione in tutti i reparti e la sconfitta maturata sul campo del Venezia è stata meritata. C’è voluta l’inconsistenza del Grifone per rilanciare una squadra che fin qui aveva ottenuto 1 punto in 4 gare. Genoa mai in partita, mai pericoloso, senza tiri in porta all’attivo. Alla squadra di Di Francesco sono stati sufficienti un po’ di grinta e volontà in più per assicurarsi la prima vittoria stagionale. Per il Genoa i tempi si annunciano duri: tra sette giorni al “Ferraris” arriva la Juventus ma la peggior notizia è il grave infortunio a Malinovski che dovrà stare lontano dal campo per alcuni mesi: per lui l’infortunio alla caviglia è di quelli gravi. Come detto la partita è stata un monologo del Venezia fin da subito: al 10′ Gollini protagonista su Oristanio poi Haps non inquadra la porta. Al 33′ padroni di casa vicini al goal: Busio di testa manda di un soffio alto. Nella ripresa al 55′ il Venezia ha il pallone del vantaggio: fallo di Vazquez su Busio che l’arbitro punisce con il rigore, sul dischetto va il finlandese Pojianpalo che si fa respingere il pallone da Gollini. Al 63′ i lagunari passano con merito: traversone dalla destra du Busio che nessuno tocca, il pallone inganna Gollini che non fa in tempo a respingere, all’85’ azione di Phijampalo che di prima con un tiro improvviso piega le mani a Gollini. Il Genoa esce di scena senza neppure tentare la reazione e il Venezia gestisce con sicurezza il gioco fino al triplice fischio finale.

Venezia-Genoa 2-0

Reti: 65′ Busio; 85′ Pohijampalo

GENOA (3-5-2): Gollini; De Winter, Bani, Vásquez; Sabelli, Malinovskyi, Badelj, Frendrup, Martín; Vitinha, Ekuban

VENEZIA (3-4-2-1): Joronen; Idzes, Svoboda, Haps; Candela, Andersen, Busio, Zampano; Oristanio, Ellertsson; Pohjanpalo

