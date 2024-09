Liguria 2024, nasce il Partito Civico Riformista a sostegno del candidato di centrosinistra Andrea Orlando

In Liguria nasce il “Patto Civico Riformista”, che si presenta alle elezioni con una propria lista che comprende i simboli di Alleanza Civica Liguria, Azione con Carlo Calenda, Movimento Repubblicani Europei e le Forze Civiche e Riformiste a sostegno della candidatura di Andrea Orlando Presidente.

“Coloro che danno vita a questa lista credono nella possibilità di tornare a fare crescere l’economia ligure, assumendo come principio guida ‘il fare, ma fatto bene!’ La lista è ancora aperta alle forze progressiste disponibili a dare, anche col simbolo, il loro contributo. Noi liguri abbiamo bisogno di uscire dall’isolamento logistico, di inaugurare nuove politiche capaci di dar vita a infrastrutture per supportare le industrie già presenti e nuovi insediamenti industriali compatibili con una visione di sviluppo altamente tecnologico e rispettoso dell’ambiente e delle persone. Abbiamo bisogno anche di nuovi presidi ospedalieri e di un nuovo modello di gestione della sanità territoriale”, affermano.

“Crediamo sia necessario accrescere le conoscenze e le competenze del nostro patrimonio più importante, quello costituito dalle persone, giovani e adulti: istruzione, formazione e aggiornamento continuo. L’estensione della fibra e del Wi-Fi pubblico in tutta la regione è necessaria per affrontare e vincere, come sistema regionale, le sfide del digitale e dell’intelligenza artificiale, nel lavoro come nella vita”, proseguono.

“La Liguria cresce anche lanciando l’idea di un nuovo patto federativo del nord-ovest: non solo l’economia e la logistica, ma anche sanità, servizi pubblici (a partire dal trasporto locale e dal ciclo dei rifiuti) e turismo richiedono un nuovo approccio alle relazioni e alle interconnessioni con il Piemonte e la Lombardia. La nostra è una regione piccola, bella e preziosa, che può diventare grande con il suo mare e con il rafforzamento dei suoi collegamenti con il resto dell’Italia, con l’Europa e con il mondo. Per questo ci impegniamo con gli elettori a lavorare, nell’esclusivo interesse della Liguria e dei cittadini liguri”.