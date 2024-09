Liguria 2024, “Vince Liguria” e “Orgoglio Liguria”: “Oggi due donne del centrodestra nel mirino degli haters”

“La solidarietà è sentita e doverosa, l’indignazione non basta più. L’odio politico sta superando il segno. Oggi altri due esponenti del centrodestra sono stati ancora una volta fatti oggetto di minacce e insulti. Elemento se possibile ancora più grave, è che sono state prese di mira due donne, Sara Foscolo della Lega e Lilli Lauro di Fratelli d’Italia, alle quali è stata augurata anche la morte, senza contare le espressioni sessiste gravemente lesive della persona. Vince Liguria e Orgoglio Liguria invitano tutte le forze politiche, con posizioni decise e non di circostanza, a condannare questi ripetuti attacchi e il comportamento antidemocratico di una parte che usa la violenza politica come unica arma”.

Così gli esponenti di Vince Liguria e Orgoglio Liguria commentano la notizia di nuovi atti di vandalismo e gravi insulti e minacce contro Sara Foscolo e Lilli Lauro.

