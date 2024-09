Confartigianato Liguria per la prima volta al Fuori Salone Nautico

Ci sarà anche Confartigianato per la prima volta tra i protagonisti del Fuori Salone Nautico di Genova: dal 18 al 24 settembre venticinque eccellenze artigiane esporranno le proprie creazioni all’interno dello spazio allestito da Regione Liguria, in collaborazione con Camera di Commercio. Un container – che richiama il mondo del mare e delle spedizioni – accoglierà liguri e turisti per svelare loro i prodotti e le creazioni made in Liguria. Si tratta di una vetrina d’eccezione per l’artigianato ligure che farà mostra di sé in uno dei luoghi più di passaggio del centro di Genova: Piazza De Ferrari.

L’esposizione, visitabile dalle 9:30 alle 19:30, vedrà tra i protagonisti, assieme alle specialità delle botteghe storiche, i vini e i prodotti DOP olio e basilico, i gioielli, le ceramiche, i tessuti, gli arredi e gli accessori realizzati a mano dalle imprese liguri, contraddistinte dal marchio Artigiani In Liguria.

Sarà l’occasione per i genovesi di scoprire anche tante realtà radicate sul territorio, da Zoagli ad Albisola, da Campoligure a Genova. «Gli artigiani liguri sono sempre felici di poter partecipare ai grandi eventi del territorio», commenta Luca Costi, segretario di Confartigianato Liguria. «Per la prima volta, saremo presenti in centro città durante il Salone Nautico Internazionale, fiore all’occhiello per la città e grande attrattore di stranieri e italiani che arrivano da fuori regione per visitarlo. Ringraziamo Regione Liguria e Camera di Commercio per aver coinvolto le nostre imprese: l’artigianato, come la nautica, è espressione del made in Italy che tanto viene invidiato e valorizzato all’estero. Un binomio immancabile in questa 64esima edizione della kermesse».

