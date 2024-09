Cengio, proseguono i preparativi per “Zucca in piazza”

Il 19 e 20 ottobre 2024 si terrà la ventesima edizione di “ZuccaInPiazza”, una festa che celebra il territorio, la biodiversità e le tradizioni culinarie della zona tra il mare e le Langhe. Durante l’evento, i produttori locali esporranno le pregiate “zucche”, simbolo della rinascita della Val Bormida. Non si parlerà solo di cibo, ma si esplorerà anche il suo affascinante mondo, all’insegna del “buono, pulito e giusto”. La cucina della Comunità della Zucca di Rocchetta, insieme ad altri produttori di eccellenze agro-alimentari, offrirà piatti sostenibili e salutari.

Il programma ancora in via di definizione prevede momenti chiave già confermati. Sabato 19 si terrà il rito del ritiro con la pesatura e la registrazione delle zucche, che riceveranno una carta d’identità unica che attesta la loro autenticità e fornisce informazioni sui produttori. La sera, la cena tematica “La Zucca in Fiore” vedrà protagonista la zucca insieme ai fiori eduli, sotto la guida del giornlista e direttore del Festival della Cucina con i fiori, Claudio Porchia.

È consigliata la prenotazione per la cena a menù fisso.

Domenica 20 la piazza diventerà un mercato che ospiterà produttori locali, escludendo ingredienti transgenici e aromi artificiali. Mattina e pomeriggio saranno dedicati a show cooking, con focus sulla preparazione di piatti a base di zucca per famiglie. La ristorazione collettiva proporrà piatti tipici, come risotti e vellutate, mentre la cucina di strada offrirà crostate, farinata, panissa fritta e la novità della focaccia alla zucca.

L’evento includerà anche danze, caldarroste e un concerto di fisarmoniche, immergendo i visitatori nella cultura tradizionale.

“ZuccaInPiazza” è stato riconosciuto come Evento Autentico dalla Regione Liguria e offrirà un servizio di bus navetta gratuito da Cengio a Rocchetta per tutta la giornata di domenica.

