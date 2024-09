Genova Capitale Europea dello Sport 2024, dal 20 al 22 settembre all’Arena Albaro Village arriva “Sport senza frontiere”

Sarà una tre giorni intensa e ricca di appuntamenti quella che si svolgerà dal 20 al 22 settembre all’Arena Albaro Village: “Sport senza frontiere”, inserito nel palinsesto ufficiale di Genova Capitale Europea dello Sport 2024, porterà nel quartiere di Albaro decine di eventi dedicati a grandi e piccini e che avranno che filo conduttore lo sport, tutto all’insegna dell’inclusività.

Nella cornice di una delle più belle e storiche strutture sportive della nostra città, infatti, si alterneranno prove, esibizioni e tornei, anche alla presenza di grandi ospiti del mondo sportivo.

Il nastro di partenza sarà venerdì 20 alle ore 15 con la cerimonia di inaugurazione, alla quale seguiranno prove sportive di nuoto, tuffi, padel, tennis, calcio, arrampicata libera, golf, canoa, tiro con l’arco, nuoto bimbi, acquafitness, circuit gambe e glutei, total ABC, total body, cardio, calcio a cura del settore giovanile del Genoa CFC e super human training. Seguirà un forum sul tema dell’alimentazione consapevole: “Strategie nutrizionali per migliorare la performance sportiva in amatori e agonisti” a cura del dott. Cesare Sciarra.

Anche prove sabato 21: nuoto, tuffi, tennis, padel, calcio ginnastica acrobatica, tiro con l’arco, acquafitness, rugby, hata yoga, nuoto bimbi, pilates, rugbytots per i più piccoli e taekwondo. Ma sarà anche la giornata in cui inizierà il Torneo giochi Senza Frontiere, con le diverse manche spalmate nell’arco della giornata.

Alle 17 il forum sul tema “La prevenzione degli infortuni nello sport” a cura dello Studio Bellomo.

Gran finale della serata lo spettacolo acrobatico del “Ciao Team”, formato da alcuni atleti della squadra nazionale Scuola di Taekwondo di Genova.

Domenica al via il 1° Trofeo Sport Senza Frontiere Arena Albaro Village 2024 per quattro discipline: padel, beach volley, tennis e nuoto.

A completare il programma la Coppa Liguria con la seconda tappa di hockey su prato.

Sport senza Frontiere è anche solidarietà e sostiene la raccolta fondi per i progetti di Musicoterapia e Mototerapia dell’Ospedale Pediatrico Gaslini.

«Sport senza frontiere” riassume bene i valori e le direttrici alla base del nostro progetto di Genova 2024 Capitale Europea dello Sport che in primo luogo desidera allargare il numero di persone, di ogni età e abilità coinvolte dall’attività sportiva- afferma l’assessore allo Sport del Comune di Genova, Alessandra Bianchi – Saranno giornate durante le quali alla promozione di numerose discipline sportive si affiancheranno anche le competizioni, ambientate in un clima di condivisione e di festa. Un palinsesto davvero ricco aperto anche a esibizioni emozionanti e con uno speciale obiettivo benefico: sostenere l’Ospedale Pediatrico Gaslini enfatizzando così la funzione sociale e solidale dello Sport».

«Il nostro Comitato Regionale presenzia con piacere a questo nuovo format multisport, come già per il Torneo Ravano al Padiglione Jean Nouvel, la Festa dello Sport al Porto Antico e le neonate Carruggiadi nelle piazze del Centro Storico di Genova – prosegue Franco Melis, presidente del Comitato Regionale Ligure della Federazione Italiana Hockey e membro della Giunta Regionale del CONI Liguria – . Vogliamo far conoscere l’hockey su prato a più persone possibili, soprattutto ai bambini, ed è per questo che a Sport senza Frontiere portiamo il nostro torneo giovanile più importante, quella Coppa Liguria per under 8 e under 10, dove bambini e bambine giocano insieme e che parte proprio il prossimo fine settimana da Stella nel savonese, il paese natale dell’indimenticato Presidente Sandro Pertini. L’organizzazione della tappa di Albaro è stata affidata alla regia del Bad Lake Hockey, Società giovane ma già leader nella fascia 8/10/12 anni – vincitrice proprio lo scorso fine settimana del Torneo Internazionale del Picchio a Potenza Picena – e il cui nome evoca il quartiere genovese del Lagaccio, dove si trova il nostro campo a 11 federale, di colore blu elettrico».

«L’idea di questo evento sportivo era nata nel 2020 ma il Covid ha bloccato tutto, oggi grazie a Genova 24 siamo riusciti a concretizzarla aggiunge Silvio Soldi, organizzatore e direttore artistico, presidente dell’associazione culturale Mio Bimbo -. Offrire a tutti tre giorni di sport e divertimento senza frontiere di ogni tipo era ed è il nostro obiettivo».

«Questo è stato un anno straordinario per Taekwondo ligure – dice Pietro Fugazza, Scuola di Taekwondo di Genova – con due atleti che hanno partecipato alla demo team della Federazione mondiale alle Olimpiadi di Parigi, regalandoci uno spettacolo straordinario. È stata la prima volta per degli atleti italiani e questo è un motivo di orgoglio per l’Italia e per la Liguria. Voglio dare appuntamento alla 30esima Columbus Cup di Taekwondo che si svolgerà l’otto dicembre, e che sarà una tra le gare internazionali più importanti tra quelle svolte in Italia».

