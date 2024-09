Andora, divieto di balneazione alla foce del Merula

Posted on

Sanremo. Il Festival non esiste. Semplicemente. Siamo noi a caricarlo di significati e aspettative. E’ il dilemma cantato da Francesco Gabbani, quello dell’”essere o dover essere”. Certo, Sanremo è l’ultimo vero rito collettivo tutto italiano, l’ultima festa di paese in cui l’attesa oltre che per i cantanti e lo show è anche per i dati di […]