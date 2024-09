Intervento dei vigili del fuoco in Via XII Ottobre per un incendio a una caldaia scaturito per cause da accertare. A lanciare l’allarme alcuni passanti. sul posto hanno operato anche gli agenti della Municipale che hanno chiuso la zona interessata dal rogo. Il bilancio è di una persone leggermente intossicata dal fumo.

Informazioni sull'autore del post