Savona, allerta arancione: il sindaco Marco Russo firma l’ordinanza

Firmata l’ordinanza idrogeologica da parte del sindaco di Savona Marco Russo, in seguito all’allerta gialla ed arancione emanata quest’oggi da Arpal per i giorni 7 e 8 settembre.

Nello specifico, dalla mezzanotte alle ore 15.59 dell’8 settembre, e comunque per tutto il periodo di protrazione dello stato di allerta arancione è stato disposto quanto segue:

La sospensione di ogni manifestazione a carattere commerciale, sportivo o del tempo libero, ivi comprese Fiere e Mercati che si svolgono in area pubblica, previste nel territorio comunale di Savona;

La chiusura del Cimitero di Zinola, del Santuario e di San Bartolomeo del Bosco, fatta eccezione per l’eventuale accoglimento delle salme;

L’interdizione delle strutture sportive pubbliche, quali: piscine, palestre e campi sportivi localizzati nel territorio comunale;

L’adozione delle misure di salvaguardia e di autotutela da parte dei responsabili delle strutture sportive e attività commerciali private con importanti afflussi di persone;

L’attivazione delle squadre di protezione civile convenzionate con il Comune;

L’attivazione del C.O.C. solo qualora si manifestassero delle situazioni di criticità in corso di evento fermo restando la presenza e l’attivazione del C.O.C per la Polizia Locale e dei rappresentanti della Protezione civile presso la Centrale Operativa del Comando di PL per tutto il periodo dell’allerta arancione;

Il divieto di utilizzo dei sottopassi pedonali;

Il divieto di sostare a piedi o con veicoli sui ponti di torrenti o rivi;

Il divieto di scendere nell’alveo dei torrenti o rii e la sospensione di qualsiasi attività negli stessi ancorché autorizzata;

La chiusura totale del parcheggio pubblico sito in Via Piave nonché la chiusura parziale del posteggio pubblico di Piazza del Popolo limitatamente ad una fascia di 10 metri lungo l’argine del Letimbro e all’interdizione dell’accesso e dell’uscita sul lato del ponte di via Sormano;

L’interdizione alla sosta da parte di veicoli o di persone sulla piazzetta di via Pizzuta sovrastante l’omonimo Rio;

L’adozione delle procedure di Ateneo, per il Campus Universitario, aggiornate al 22 maggio 2024 e comunicate a questo Ente e alla Prefettura di Savona nell’agosto del corrente anno da parte del Rettore dell’Università di Genova;

L’interdizione e la chiusura del Parco Marabotto.

Si raccomanda di porre comunque in essere le misure di auto protezione e di non transitare nelle aree alberate.