Maltempo ad Albenga, la Provincia di Savona: “Violenta tempesta devasta l’Area Albenganese: richiesto lo stato di emergenza”

Anche la Provincia di Savona si attiva dopo il maltempo di giovedì che ha causato danni ingenti al territorio ingauno.

“Preso atto della gravità della situazione – ha dichiarato il Presidente della Provincia,

Pierangelo Olivieri – e dopo aver contattato per le vie brevi la maggior parte delle Associazioni

di Categoria, con cui proseguiremo il dialogo nelle prossime ore e giorni, ci siamo

immediatamente attivati per fronteggiare questa calamità naturale, avviando le prime iniziative

e misure di supporto. Così come il Comune di Albenga, primo Ente competente per Territorio,

anche a livello Comprensoriale abbiamo provveduto, nella giornata odierna, a formalizzare una

nota indirizzata alla Regione, richiedendo l’attivazione delle consuete procedure per il

riconoscimento dello stato di emergenza da parte del Governo”.

“Resta imprescindibile la necessità di una valutazione accurata – ha proseguito Olivieri –

sebbene già emerga con chiarezza la drammaticità della situazione: purtroppo, i danni arrecati

a uno dei settori produttivi più importanti della Nostra Provincia sono ingenti. Il supporto delle

Istituzioni regionali e nazionali è essenziale per superare questa fase”

