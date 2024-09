Millesimo, bloccava gli sportelli bancomat per rubare soldi: identificato dai carabinieri

A seguito di articolate indagini condotte dai Carabinieri di Millesimo, è stato indagato un uomo per una serie di manomissioni agli sportelli ATM, avvenute tra il 20 luglio e il 23 agosto 2024, presso gli uffici postali di Millesimo e Roccavignale, fruttata all’autore del reato circa duecento euro.

L’indagine è stata avviata grazie alle segnalazioni di alcuni cittadini che avevano notato anomalie nei dispositivi ATM dei due comuni val bormidesi. Le pattuglie dei carabinieri intervenute hanno poi scoperto la presenza di un meccanismo “a graffetta” che bloccava l’erogazione delle banconote, impedendo così ai clienti di ritirare il denaro.

Dall’analisi dei filmati di video sorveglianza, è emerso che l’indagato utilizzava un manufatto artigianale, simile all’originale erogatore di banconote, per intrappolare il denaro proveniente dai conti correnti degli ignari cittadini, che successivamente recuperava per sé.

Il principale indiziato per i due colpi portati a segno, un ventisettenne rumeno residente in Romania, ma attualmente senza fissa dimora in Italia, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria di Savona per i reati di danneggiamento, furto aggravato e intercettazione abusiva di comunicazioni informatiche.

L’uomo è stato identificato in collaborazione con il Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Novara grazie a un tatuaggio distintivo sul dorso della mano sinistra e dalla corrispondenza con le immagini di un precedente foto segnalamento, elementi che hanno consentito di attribuirgli anche altri cinque episodi analoghi nelle province di Lecco e Novara, scoperti grazie alla collaborazione fra i Carabinieri di Millesimo e i colleghi di quelle province, a loro volta impegnati nell’identificazione dell’allora ignoto malfattore. L’indagato, inoltre, è già noto ai militari per precedenti specifici reati legati al fenomeno del “cash trapping”, tradotto “trappola del contante”, e/o alla manomissione dei dispositivi ATM, per almeno trenta episodi perpetrati in diverse regioni italiane del nord ovest. Le vittime, in sostanza, inseriscono la tessera nello sportello bancomat, sullo schermo l’operazione viene confermata, ma i soldi fisicamente non escono poiché rimangono intrappolati nel dispositivo artigianale collocato poco prima dal malvivente, che appena la vittima si allontana ritorna al bancomat e recupera i contanti.

“L’odierna operazione conferma la costante attenzione dell’Arma locale nel prevenire e reprimere il fenomeno delle truffe e dei reati predatori, oltre al mantenimento del decoro e sicurezza urbana nei vari comuni della provincia – commentano dal Comando Provinciale Carabinieri di Savona – L’appello rivolto ai cittadini, in caso di necessità reale o presunta, è sempre quello di recarsi presso un comando dell’Arma o a non esitare a chiamare il NUE ‘112’ per segnalare tempestivamente situazioni sospette: siamo sempre pronti ad aiutarvi“.