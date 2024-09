Posted on

I carabinieri di Alassio nel corso di una operazione di polizia finalizzata a bloccare lo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno tratto in arresto, in flagranza di reato due persone, trovate in possesso di quasi un etto di cocaina, materiale per il confezionamento ed una considerevole somma di denaro, successivamente sequestrati. Gli arrestati stamattina sono comparsi […]