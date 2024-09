Sanremo, ecco gli eventi previsti per il prossimo autunno

Svelato il pacchetto delle manifestazioni autunnali della città di Sanremo, definito dall’assessore al turismo e allo sport Alessandro Sindoni in collaborazione con il Tavolo del turismo a cui presenziano le associazioni di categoria del settore.

Si tratta di un calendario ricco di eventi spalmati sui mesi di settembre, ottobre e novembre, che accompagneranno la Città dei Fiori fino alle soglie del periodo natalizio, con un importante impegno di spesa di quasi 200 mila euro, a testimonianza di quanto l’assessorato al turismo e gli operatori del settore tenessero a dare un forte impulso al periodo autunnale, fase dell’anno capace di attrarre tradizionalmente flussi legati al nord Europa e ad un turismo più settoriale.

Il “pacchetto autunno” si articola principalmente su tre filoni: sport, musica e cultura.

La parte sport abbraccia i grandi eventi della tradizione e novità importanti nel panorama sanremese: dal tennis, con il campionato italiano under 13 femminile, al Challenge Sanremo, il grande evento del Thriatlon che richiama ogni anno centinaia di appassionati, dal Rallye, quest’anno giunto alla 71ª edizione, fino a due eventi di grande richiamo per la comunità sanremese: la Festa dello Sport, manifestazione cresciuta molto negli ultimi anni con la partecipazione di decine di associazioni sportive cittadine e centina di ragazzi e ragazze, e la Urban Downhill, spettacolare competizione nel cuore della Pigna. Poi un’assoluta novità: fa tappa a Sanremo, nel cuore della città, in piazza Colombo, il tour nazionale del Padel. E ancora: il 40esimo Sanremo Cup Memorial Dado Tessitore, con tornei di pallavolo di alto livello, che sta preparando alcune sorprese per quest’edizione; gli appuntamenti della Canottieri, con la nuova edizione del Trofeo dei presidenti inserita nel calendario internazionale della Federazione Italiana Canottaggio e le regate internazionali dello Yacht Club Sanremo. E ancora la HAT Sanremo – Sestriere regina degli eventi adventouring internazionali, che si prepara a festeggiare i sedici anni con partecipanti di più nazionalità e tanti campioni del mondo del moto rally, dell’enduro e della Dakar; la gara di campionato italiano di Enduro; la Sanremo Marathon, la maratona della Riviera dei Fiori che si svolge attraversando Arma di Taggia, Riva Ligure, Santo Stefano al Mare e Ospedaletti, per 42 chilometri e 195 metri interamente sulla costa del Mar Ligure.

E poi intrattenimenti sia per grandi che per piccini, con “Vini in villa”, l’appuntamento enogastronomico con oltre 300 etichette nazionali in degustazione nella splendida cornice di Villa Ormond e Halloween “Piccoli Brividi”, rivolto ai più piccoli con spettacoli teatrali, animazioni e laboratori creativi nel suggestivo scenario di San Romolo.

Poi gli eventi musicali e culturali di alto profilo con il Festival Chitarristico Internazionale, giunto quest’anno alla decima edizione, Solea, rassegna culturale che celebra i 700 anni dalla morte di Marco Polo, per poi arrivare al Premio Tenco, la rassegna della Canzone d’Autore che, dal 16 al 19 ottobre, presenterà tre serate al Teatro Ariston arricchite da presentazioni di libri, show case e incontri con le scuole in più punti della città.

Inoltre, l’appuntamento più atteso: la 47ª Tavola rotonda dell’Istituto Internazionale dei Diritti Umanitari, impreziosita da un momento storico per Sanremo e l’istituto, la presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Grande spazio anche al Teatro Ariston, che offre un calendario ricco di appuntamenti tra cui spiccano il Sanremo Beatle Summer Festival, concerto con tanti musicisti, beatle band, cantanti ed ospiti speciali, appassionati dei Fab Four e che prevede la partecipazione straordinaria di Alberto Fortis, Bobby Solo e The Beatbox. E ancora: dai microfoni de “La Zanzara”, Giuseppe Cruciani sbarca per la prima volta a teatro in un nuovo e imperdibile one-man-show. La voce più scorretta d’Italia porta sul palcoscenico le contraddizioni del nostro tempo, le iperboli perbeniste. Protagonista della stagione dell’Ariston, anche Roberta Bruzzone: la criminologa, da sempre in prima linea contro la violenza sulle donne, racconterà i casi di cronaca nera tra i più sconvolgenti degli ultimi anni.

Attesa per la programmazione del Casinò, in via di definizione, mentre l’Orchestra Sinfonica propone concerti tra cui il Concorso Pianistico Internazionale, quello inaugurale per la Rassegna Tenco ma anche tanti altri appuntamenti per pianoforte, orchestra, violino, ouverture con, tra gli altri, i maestri Jan Zarzycki, Giovanni Pompeo, Georgios Balatsinos, Giancarlo De Lorenzo (direttore artistico dell’Orchestra Sinfonica), Mateusz Moleda, Damiano Tognetti.

Al Forte di Santa Tecla, appuntamento con l’arte e le mostre, ad esempio, con l’esposizione collettiva sull’astrattismo o quella del museo della Moda e del Profumo DAPHNÉ di Sanremo. Spazio anche a yoga in terrazza, pilates, musica a repertorio classico e torneo di scacchi.

Molto soddisfatto l’assessore al turismo e allo sport Alessandro Sindoni che, fin dal suo insediamento, si è messo al lavoro per sviluppare la programmazione turistica della città di Sanremo, di cui il pacchetto autunnale costituisce solo il primo tassello di un mosaico più ampio.

“E’ il primo blocco di eventi della nuova amministrazione – dichiara Sindoni – che presentiamo già a fine di agosto grazie al lavoro serrato di queste settimane da parte di tutti i soggetti interessati e che interessa il periodo autunnale, molto importante in chiave turistica per una città come la nostra che ha tanto da offrire anche nella cosiddetta bassa stagione. Abbiamo potenziato l’offerta con un mix di eventi che si rivolge a più target e a più fasce d’età, con alcuni di chiara impronta turistica ed altri più legati all’intrattenimento, alla tradizione ma anche all’innovazione. Menzione a parte, l’arrivo del Presidente della Repubblica, appuntamento che ci riempie di orgoglio, organizzato in collaborazione con l’Istituto Internazionale di Diritto Umanitari, altro partner strategico anche in chiave turistica, aspetto che spesso si tende a dimenticare. Questo blocco di eventi arriverà fino alle soglie del mese di dicembre: noi siamo già con lo sguardo rivolto alle natalizie. Desidero ringraziare i miei uffici e tutti i componenti del Tavolo del Turismo, un’ottima squadra che sta lavorando in perfetta sinergia e piena unità di intenti”.

