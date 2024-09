Calcio, il Genoa crolla in casa contro il Verona

Il Genoa crolla in casa inaspettatamente contro un super Verona che si riprende immediatamente dalla disfatta casalinga contro la Juventus. Genoa insufficiente senza gioco, lucidità e organizzazione: sicuramente un passo indietro rispetto alle confortanti prove contro Inter e Monza. La gara non ha offerto grosse emozioni nell’arco del 90′. Nel primo tempo dopo 14′ è Messias con un bel tiro a mandare la palla di poco a lato. Il Verona controlla agevolmente gli avversari anche se non crea molto dalle parti di Gollini. Intorno al 20′ bella combinazione Sabelli-Vazquez con pallone che colpisce la traversa. Sull’altro fronte Harroui approfitta di uno svarione difensivo rossoblu e calcia verso Gollini che respinge lontano. Nella ripresa il Genoa al 53′ ha il pallone del vantaggio con Messias che con uno scavetto manda la palla di pochissimo a lato. Al 55′ il Verona ribalta il fronte e passa: pasticcio di Gollini con il pallone che viene regalato a Tchatchoua che da posizione centrale batte Gollini. La squadra di Gilardino si perde e dopo pochi minuti subisce il ko: la palla carambola sul braccio di Thorsby: è rigore che Tengstedt trasforma per lo 0-2. Messias prova a riaprila poco dopo con un colpo da biliardo che finisce di pochissimo sul fondo. Il Genoa si riversa in attacco lasciando spazio ai veneti che con l’ex Lazovic si divora lo 0-3 ma sarebbe stato troppo.

Genoa-Verona 0-1

Reti: 55′ Tchatchoua, 64′ Tengstedt

GENOA (3-5-2): Gollini; Vogliacco, de Winter, Vasquez; Sabelli (60′ Thorsby), Frendrup, Badelj (60′ Malinovskyi), Messias, Martin; Vitinha (60′ Ekuban), Pinamonti. Allenatore Alberto Gilardino.

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Frese, Dawidowicz, Coppola; Tchatchoua, Belahyane, Duda, Lazovic; Suslov (61′ Kastanos), Harroui (61′ Daniliuc); Tengstedt (73′ Mosquera). Allenatore Paolo Zanetti.

