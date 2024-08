Sanremo, Riunione con la Protezione civile per i servizi di allerta meteo. Il sindaco Mager: “Importante avere un ausilio tecnico che ci supporti in determinati contesti”

Nei giorni scorsi il sindaco Alessandro Mager ha tenuto una riunione operativa con la Protezione civile, guidata dal comandante Fulvio Asconio, per approfondire alcune procedure legate al sistema di monitoraggio meteorologico in relazione a determinati stati di allerta.

Si ricorda che il sistema di allerta meteo regionale è strutturato dalla Protezione Civile regionale e da Arpal: ad ogni livello di allerta corrisponde una determinata tipologia di rischio, con specifiche azioni di protezione civile, eventuali ordinanze sindacali e indicazioni di autoprotezione.

In particolare, in caso di allerta meteo arancione il sindaco – sebbene abbia l’obbligo di attivare le procedure del Centro Operativo Comunale – ha facoltà di adottare alcune ordinanze sindacali volte alla mitigazione del rischio.

E’ proprio su questa ipotesi che il sindaco Alessandro Mager ha voluto focalizzare l’attenzione al fine di migliorare le procedure decisionali.

“L’allerta arancione demanda ai sindaci la facoltà e la responsabilità di adottare determinati provvedimenti – spiega il primo cittadino – e su questo punto ho ritenuto importante poter avere un ausilio tecnico specializzato che supporti il sindaco stesso e il Centro Operativo Comunale in determinati contesti, al fine di raggiungere due obiettivi: avere un quadro meteorologico più dettagliato in riferimento al nostro territorio che, sebbene sia inserito in quadrante piuttosto ampio che si spinge fino al savonese, presenta peculiarità meteorologiche ben note; ricevere aggiornamenti più frequenti, in modo da avere una situazione più aggiornata rispetto al momento di emissione del bollettino Arpal. Tutto questo nell’ottica di dotare il Centro Operativo Comunale di migliori strumenti decisionali a beneficio della comunità, sebbene poi l’orientamento rimanga sempre quello della massima prudenza in taluni contesti”.

Informazioni sull'autore del post