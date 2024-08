Riva Ligure, il 6 settembre il Ministro Valditara con Edoardo Rixi nel borgo rivierasco

Venerdì 6 settembre, a partire dalle ore 20:00, in piazza Matteotti, a Riva Ligure grazie alla collaborazione del nostro Vice Sindaco Francesco Benza, appuntamento con la consueta festa estiva della Lega per lanciare la campagna elettorale in provincia di Imperia in vista delle elezioni regionali del 27 e 28 ottobre. Ospite d’onore sarà il Ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara insieme al Segretario Regionale della Lega Ligure e Vice Ministro alle Infrastrutture e ai Trasporti Edoardo Rixi e al Presidente facente funzione della Regione Liguria, Alessandro Piana. Presenzieranno all’evento tra gli altri, il Consigliere Regionale Sonia Viale, i Consiglieri Provinciali Eliano Brizio e Daniele Ventimiglia, il Sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro. Si parlerà di scuola e infrastrutture. Un momento di confronto con il territorio, la nostra base e tanti amici a cui prenderanno parte anche altri protagonisti della Lega in Liguria”.

Lo dice in una nota la Segreteria della Lega Provinciale di Imperia.

