Calcio, la Sampdoria blinda la porta: ecco Silvestri

Posted on

Imperia. Il club nerazzurro che milita nel campionato di Eccellenza comunica che, in occasione del derby contro l’Imperia in programma domenica alle 15, tutti i ragazzi delle scuole medie inferiori avranno accesso gratuito presso lo stadio “Nino Ciccione” per assistere alla partita. Informazioni sull'autore del post Redazione See author's posts