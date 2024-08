Genova, ruba macchina alla Polstrada e viene arrestato a Piacenza

Posted on

Il sindaco di Noli, Lucio Fossati fa il punto dopo l’allentamento del lockdown anche per quanto riguarda le aperture delle banche “Chiedo scusa ma credo che l’attuale “modus operandi” delle banche non sia più tollerabile! L’apertura di 2 soli giorni settimanali e su appuntamento, oltre che “imbarazzante” per tutta l’utenza è, soprattutto, poco rispettosa di […]