S.Margherita Ligure, picchiano un bodyguard: arrestati

Nella notte, tramite il 112, è stato richiesto l’intervento presso una nota discoteca di Santa Margherita Ligure per l’aggressione a un addetto alla sicurezza del locale che trasferito al pronto soccorso dell’ospedale di Lavagna è stato medicato e giudicato guaribile in 15 giorni per diverse lesioni al volto e la rottura di un dente. I militari hanno subito fermato uno degli aggressori, un ragazzo di 19 anni, mentre il secondo, di 22, che si era dato alla fuga, è stato rintracciato in un’abitazione a Rapallo dove i due alloggiano con i genitori.

Informazioni sull'autore del post