Genova, Mobilità: Under 19, un mese di abbonamento gratuito AMT per la Settimana Europea della Mobilità Sostenibile

In occasione della Settimana Europea della Mobilità Sostenibile, AMT e Comune di Genova, nell’ambito del progetto PRINCE (Premialità e Incentivi per il Cambiamento Modale), promuovono l’iniziativa “Entra in squadra” rivolta ai giovani under 19. Grazie a questa iniziativa, è possibile ottenere un abbonamento mensile gratuito per il trasporto pubblico.

Il mensile gratuito si può ottenere esclusivamente online, basta accedere alla pagina di richiesta dell’abbonamento sul sito AMT e compilare tutti i campi. Nella schermata di pagamento comparirà il codice univoco che consente di ricevere il mensile gratuito. È sufficiente cliccare sui bottoni “Verifica coupon” e “Prosegui” per completare la procedura.

• Dal 29 agosto 2024 la promozione è accessibile esclusivamente ai nuovi abbonati minori di 19 anni che richiedono per la prima volta il CityPass AMT.

• Dal 5 settembre 2024 l’offerta sarà estesa a tutti i giovani under 19 (anche con abbonamento in corso di validità), senza alcuna limitazione.

La promozione è disponibile solo online sul sito AMT fino a esaurimento fondi.

Questa iniziativa è resa possibile grazie al progetto PRINCE, co-finanziato dal Ministero della Transizione Ecologica, nell’ambito del Programma Sperimentale Nazionale di Mobilità Sostenibile Casa-Scuola e Casa-Lavoro, con l’obiettivo di incentivare l’uso del trasporto pubblico tra i giovani e promuovere una mobilità sempre più sostenibile nella città metropolitana di Genova.

“Questa iniziativa, realizzata dall’amministrazione comunale con il supporto di Amt e Università di Genova che ringrazio, rappresenta per i nostri ragazzi un’occasione da non perdere per scoprire o conoscere meglio il nostro trasporto pubblico locale e i suoi importanti benefici a livello individuale e collettivo – dichiara l’assessore comunale alla Mobilità integrata e Trasporti Matteo Campora – La mobilità pubblica e condivisa è un valore e, soprattutto, un obiettivo da perseguire attraverso il coinvolgimento di fasce sempre più ampie della popolazione, specialmente di chi effettua il maggior numero di spostamenti. Ecco perché è importante partire dagli adolescenti, che sono il nostro futuro, per abituarli o riabituarli a usare i mezzi pubblici i quali, alla riduzione delle emissioni nocive per l’ecosistema, abbinano un’indiscutibile efficacia dal punto di vista, assolutamente primario, della sicurezza stradale. Un aspetto che, assieme a tanti altri, andremo ad approfondire tra poche settimane durante la Settimana Europea della Mobilità Sostenibile, in programma dal 16 al 22 settembre”.

“Questa iniziativa, che condividiamo con l’Amministrazione e con l’Università di Genova, si inserisce nel solco di quelle che stiano promuovendo per sensibilizzare sempre di più i giovani all’utilizzo del trasporto pubblico perché crediamo che lo shift modale verso la mobilità sostenibile vada sostenuto con azioni concrete che invoglino i ragazzi a provare e utilizzare quotidianamente i nostri servizi –dichiara Ilaria Gavuglio, presidente AMT – Particolarmente significativo il fatto che questa nuova iniziativa venga lanciata proprio durante la Settimana Europea per la Mobilità Sostenibile, un appuntamento consolidato che mira a valorizzare le buone pratiche di mobilità e che siamo lieti ci veda protagonisti insieme agli Enti”

La promozione viene attivata nel momento di ripresa deIle attività scolastiche e rilanciata nel corso della Settimana Europea della Mobilità Sostenibile – EMW che si svolge annualmente dal 16 al 22 settembre il cui focus theme 2024 è La condivisione dello spazio pubblico: l’uso del mezzo pubblico collettivo contribuisce a ridurre la congestione stradale, la dipendenza dalle automobili e lo spazio necessario per il parcheggio dei mezzi di trasporto individuali, inserendosi negli interventi di riqualificazione urbana, di rivitalizzazione degli spazi pubblici da parte dei cittadini, di riduzione delle fonti di inquinamento, di aumento della sicurezza stradale con maggiore rispetto verso i soggetti più vulnerabili.

