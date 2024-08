Liguria 2024, Francesco Toscano corre per Democrazia Sovrana Popolare

Posted on

Savona. “Un plauso al consigliere regionale Andrea Melis, che oggi, in consiglio regionale prima e successivamente sugli organi di stampa, riconosce che Villa Zanelli non è in vendita e resterà pubblica, proprio come già annunciato dall’assessore regionale Scajola, e che i 5 milioni di euro destinati inizialmente alla Villa dalla Regione si aggiungono ai 18 milioni di euro in […]