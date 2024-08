Genova, Rolli Days: doppio appuntamento a settembre per visitare 36 siti

Un settembre all’insegna del doppio appuntamento con le giornate dedicate ai Palazzi dei Rolli: per la prima volta, i Rolli Days si svolgeranno in due fine settimana consecutivi, raddoppiando l’offerta per i visitatori. La prossima edizione, infatti, si articolerà in due weekend, il 14 e 15 settembre e il 21 e 22 settembre, ampliando l’opportunità di entrare in 36 siti aperti, con le visite gratuite offerte dai divulgatori scientifici. L’inedita doppia edizione è stata organizzata in concomitanza con due grandi eventi internazionali che Genova ospiterà nei due settimana: il World Tourism Event, dal 12 al 15 settembre, e il Salone Nautico Internazionale, 21 e 22 settembre.

«Genova si prepara ad un mese di eventi di grande richiamo internazionale e nell’occasione siamo orgogliosi di aprire i nostri gioielli al pubblico – dichiara l’assessore al Turismo e Sport Alessandra Bianchi – Dallo sport alla cultura, i riflettori del mondo sono puntati sulla nostra città per un 2024 che resterà indimenticabile. Sarà un settembre intenso con Genova che per la prima volta ospiterà il World Tourism Event in uno dei 42 Palazzi dei Rolli, inseriti nominalmente nella lista protetta dall’Unesco: il Palazzo della Meridiana, infatti, sarà la sede del WTE, il Salone Mondiale del Turismo dei Siti Patrimonio dell’Umanità giunto alla sua 15esima edizione. Un’occasione unica per comprendere il valore fondamentale della cultura come attivatore di azioni positive di restituzione di valore ai territori, come elemento fondante per la loro conservazione e per la costituzione di reti turistiche sostenibili e portatrici di sviluppo e non di criticità. Ma non solo: nello stesso fine settimana, oltre che quello precedente, ricordo che si svolgerà anche il Campionato Mondiale di Canottaggio Costiero, richiamando appassionati e sportivi da tutto il mondo, con la partecipazione di molti atleti di ritorno dalle recenti Olimpiadi di Parigi. E poi l’appuntamento con il Salone Nautico Internazionale che, da 64 edizioni, trasforma la nostra città nella capitale indiscussa della nautica a livello mondiale, nella straordinaria cornice del nuovo Waterfront di Levante».

«Il doppio appuntamento di settembre – spiega Giacomo Montanari, coordinatore del Tavolo della Cultura del Comune di Genova, storico dell’arte e professore all’Università di Genova – è una nuova modalità, che va nella direzione di aumentare sempre di più sia l’accessibilità dei siti, ampliando il numero delle giornate complessive durante l’anno (nel 2024 saranno 10 in totale per le aperture a “marchio” Rolli Days), sia proponendo un’esperienza culturale sempre più marcatamente caratterizzata dalla qualità, rispetto alla quantità. In un anno in cui, per la prima volta a livello globale, il tema dell’overtourism è stato ampiamente dibattuto nelle sue diverse implicazioni, i Rolli Days vogliono ancora una volta precorrere modalità strutturali per veicolare l’idea che un turismo sostenibile, che valorizzi il tessuto del territorio, gli impatti economici, sociali e di sviluppo senza erodere le risorse a disposizione, non solo è possibile, ma è necessario per pensare al futuro delle nostre città».

I fine settimana di settembre saranno l’occasione per riappropriarsi – dopo un attento restauro e una accurata rifunzionalizzazione – del giardino di Palazzo Bianco, affacciato sulla via Garibaldi, la Strada Nuova dei Palazzi – come era chiamata nel Cinquecento – o la Rue de Rois, come la battezzò, invece, Madame de Staël.

«Le giornate dei Rolli sono sempre molto attese e apprezzate da un pubblico molto eterogeneo e che abbraccia tutte le età, all’insegna della scoperta di tesori che hanno distinto Genova come capitale del Mediterraneo – dichiara la consigliera delegata ai Grandi eventi Federica Cavalleri – I Rolli days sono quindi l’occasione per fare conoscere sempre di più la nostra città a visitatori attenti alla bellezza e allo straordinario patrimonio culturale della nostra città: per rendere ancora più vivace e piacevole l’offerta in occasione dell’inaugurazione del giardino rinnovato di palazzo Bianco, via Garibaldi si animerà, venerdì 13, con un’anteprima dei Rolli days all’insegna della musica, come occasione di incontro e di intrattenimento per godere delle nostre bellezze storico-architettoniche, a cielo aperto».

«Il Salone Nautico Internazionale di Genova, organizzato da Confindustria Nautica, con le sue 64edizioni, rappresenta un patrimonio unico nel suo genere, frutto di una storia che coniuga tradizione e innovazione – commenta Marina Stella, Direttore Generale di Confindustria Nautica – Un evento che, anno dopo anno, ha saputo affermarsi come modello di riferimento per il settore nautico a livello internazionale, dimostrando una straordinaria capacità di visione e resilienza. Quest’anno, dal 19 al 24 settembre, il Salone Nautico si conferma il cuore pulsante di una settimana interamente dedicata al mare e alla nautica. Tra i numerosi eventi in calendario, i Rolli Days, organizzati per la prima volta in concomitanza con il Salone, offrono un’affascinante proposta culturale che arricchisce ulteriormente l’esperienza dei visitatori, consolidando il ruolo di Genova come destinazione di eccellenza per il turismo nautico e culturale».

La regia dei Rolli days è stata affidata – a livello di progettazione scientifico culturale – al Dipartimento DIRAAS dell’Università degli Studi di Genova nell’ambito del programma quadro di collaborazione con il Comune di Genova: durante i Rolli Days si creano opportunità di formazione e avviamento lavorativo per circa cento giovani professionisti della cultura provenienti da tutta Italia, inquadrati come Divulgatori Scientifici, costituendo i presupposti per la prima Accademia per la Divulgazione Scientifica del patrimonio culturale, costituitasi presso la Scuola Superiore IANUA di UniGe e che sarà avviata alla fine del mese di ottobre 2024. Proprio nel mese di ottobre, dall’11 al 13, si terrà l’evento culminante dell’anno dedicato alla città medievale: Ianua – Genova nel medioevo. Saranno tre giorni in cui i divulgatori scientifici, formati per l’occasione, porteranno il pubblico alla scoperta dei siti più rilevanti in chiave medioevale, con visite prenotabili con le stesse modalità dei Rolli days. In concomitanza con il fine settimana di Genova nel medioevo, la città e il mare anche la Regata storica delle Antiche repubbliche marinare.

I palazzi della città, gli aristocratici e le famiglie che li ospitarono saranno protagonisti delle giornate dei Rolli: i divulgatori scientifici sapranno costruire – sala per sala – attraverso spazi e opere, un racconto volto a connettere gli elementi fisicamente visibili e i dati derivanti dagli studi specialistici, come i materiali d’archivio, permettendo a tutti di conoscere storie avvincenti e spesso poco note al grande pubblico, ma accuratamente verificate attraverso lo studio degli esperti. «Non è un caso – commenta Giacomo Montanari – che il monumentale ritratto equestre di Giovan Carlo Doria, eseguito da Pietro Paolo Rubens e conservato presso la Galleria Nazionale della Liguria a Palazzo Spinola di Pellicceria, e il ritratto della Famiglia Imperiale, nei Musei Civici di Strada Nuova, Palazzo Bianco, in deposito presso palazzo Imperiale in Campetto, siano stati scelti come testimonial di questa edizione: tra ombre e luci, infatti, palazzi, collezioni, affreschi e, in fondo, la forma stessa della città furono volute e create dal desiderio travolgente di questi aristocratici. I veri “men in black” che spadroneggiavano, finanziariamente, in tutto il mondo conosciuto».

https://landing.visitgenoa.it/rollidays-online/ , dalle 9 di martedì 3 settembre. Per le visite è necessaria la prenotazione alla pagina, dalle 9 di martedì 3 settembre.

PALAZZI E ALTRI SITI VISITABILI:

Palazzo Antonio Doria – Spinola (Prefettura)

Largo Eros Lanfranco 1

Orario: sabato 14, domenica 15, sabato 21, domenica 22, ore 10 – 19

Nota: i visitatori verranno sottoposti a controllo di sicurezza e delle generalità all’ingresso, da parte delle forze dell’ordine in servizio presso la Prefettura

Palazzo Giacomo Spinola (dei Marmi)

Piazza Fontane Marose 6

Orario: sabato 21, ore 10 – 19

Palazzo Agostino Pallavicino

Via Garibaldi 1

Orario: sabato 14, domenica 15, sabato 21, domenica 22, ore 10 – 19

Palazzo Pantaleo Spinola (Gambaro)

Via Garibaldi 2

Orario: sabato 14, domenica 15, sabato 21, domenica 22, ore 10 – 19

Palazzo Franco Lercari (Parodi)

Via Garibaldi 3

Orario: sabato 14, domenica 15, sabato 21, domenica 22, ore 10 – 19

Palazzo Tobia Pallavicino (Camera di Commercio)

Via Garibaldi 4 – sito accessibile

Orario: sabato 14, domenica 15, sabato 21, domenica 22, ore 10 – 19

Palazzo Angelo Giovanni Spinola

Via Garibaldi 5

Orario: sabato 14, domenica 15, ore 10 – 19

Palazzo Gio Battista Spinola

Via Garibaldi 6

Orario: domenica 15, domenica 22, ore 10 – 19

Palazzo Nicolosio Lomellino

Via Garibaldi 7

Orario: sabato 14, domenica 15, sabato 21, domenica 22, ore 10 – 19

A pagamento Tariffa scontata comprensiva di visita guidata: unico € 8 – Insegnanti e studenti € 6

Un tour ogni 30 minuti, dalle 10:15 e con ultimo ingresso ore 18.

Visita al primo piano nobile, compresa la ricostruzione del palazzo con mattoncini Lego, e giardino segreto (salvo cattive condizioni meteo)

Modalità di prenotazione (attiva dal 2 settembre): mail a lomellino@studiobc.it indicando nome, data e fascia oraria prescelta, n.visitatori, recapito telefonico

Palazzo Baldassarre Lomellini

via Garibaldi 12

Orario: sabato 14 e sabato 21, ore 9 – 10:30; 14 – 15:30

Palazzo Luca Grimaldi e Palazzo Niccolò Grimaldi (Musei di Strada Nuova, Palazzo Bianco e Palazzo Tursi)

Via Garibaldi 11 – sito accessibile

Orario: sabato 14, domenica 15, sabato 21, domenica 22, ore 10 – 19

Nota: Si segnala che la visita durante i Rolli Days consisterà in un percorso guidato attraverso una selezione di opere, scelte dal comitato scientifico della manifestazione, in linea con il tema dell’evento. Non sarà pertanto possibile visitare il resto del Museo in autonomia.

Palazzo Francesco e Ridolfo Brignole Sale (Musei di Strada Nuova, Palazzo Rosso)

Via Garibaldi 18 – sito accessibile

Orario: sabato 14, domenica 15, sabato 21, domenica 22, ore 10 – 19

Nota: Si segnala che la visita durante i Rolli Days consisterà in un percorso guidato attraverso una selezione di opere, scelte dal comitato scientifico della manifestazione, in linea con il tema dell’evento. Non sarà pertanto possibile visitare il resto del Museo in autonomia.

Palazzo Gio Carlo Brignole (Durazzo)

Piazza della Meridiana 2

Orario: sabato 14, domenica 15, sabato 21, domenica 22, ore 10 – 19

Palazzo Gerolamo Grimaldi (della Meridiana)

Salita San Francesco 4 – sito accessibile

Orario: sabato 21, domenica 22, ore 10 – 19

Nota: Atrio e colonnato visitabili gratuitamente

A pagamento: Salone del Cambiaso visitabile con biglietto di ingresso 3€ a persona, da pagare in loco.

Palazzo Lomellini Patrone

Largo della Zecca 2

Orario: sabato 14, domenica 15, sabato 21, domenica 22, ore 10 -13; 14-19

Palazzo Lauro

Piazza della Nunziata 5

Orario: sabato 14, domenica 15, sabato 21, domenica 22, ore 10 – 19

Palazzo Giacomo e Pantaleo Balbi (Balbi Senarega, Università)

Via Balbi 4

Orario: sabato 14, domenica 15, sabato 21, domenica 22, ore 10 – 19

Palazzo dell’Università

Via Balbi 5 – sito accessibile

Orario: sabato 14, domenica 15, sabato 21, domenica 22, ore 10 – 19

Palazzo Stefano Balbi (Museo di Palazzo Reale)

Via Balbi 10 – sito accessibile

Orario: sabato 14 ore 9 – 19; domenica 15 ore 9:30 – 19

A pagamento: Biglietto di ingresso 2€ da acquistare online contestualmente alla prenotazione; le modalità di prenotazione saranno comunicate appena disponibili.

Palazzo Gio Battista Centurione (Pitto)

Piazza Fossatello 3

Orario: sabato 14, domenica 15, sabato 21, domenica 22, ore 10 – 19

Palazzo Francesco Grimaldi (Gallerie Nazionali di Palazzo Spinola)

Piazza Pellicceria 1- sito accessibile

Orario: sabato 14 ore 9 – 23; domenica 15 ore 9:30 – 19

A pagamento: Biglietto di ingresso 2€ da acquistare online contestualmente alla prenotazione; le modalità di prenotazione saranno comunicate appena disponibili.

Palazzo Gio Batta Grimaldi

Vico San Luca 4

Orario: sabato 21, domenica 22, ore 10 – 19

Palazzo Ambrogio Di Negro

Via San Luca 2 – sito accessibile

Orario: sabato 14, domenica 15, sabato 21, domenica 22, ore 10 – 19

Palazzo Gio Vincenzo Imperiale

Piazza Campetto 8 A

Orario: sabato 14, domenica 15, sabato 21, domenica 22, ore 10 – 19

A pagamento: Biglietto di ingresso 8€ da acquistare in loco.

Palazzo Domenico Grillo

Piazza delle Vigne 4 – sito accessibile

Orario: sabato 14, domenica 15, sabato 21, domenica 22, ore 10 – 19



Palazzo Spinola Franzone

Via Luccoli 23

Orario: in attesa di conferma

Palazzo Sinibaldo Fieschi

Via San Lorenzo 17

Orario: sabato 14 e domenica 15, ore 10-12:30; 14:30-19

Palazzo Cattaneo della Volta

Piazza Cattaneo 26

Orario: sabato 14, domenica 15, sabato 21, domenica 22, ore 10 – 19

Palazzo Doria Carcassi

Via David Chiossone 10 – sito accessibile

Orario: sabato 14, ore 10 – 16 ; domenica 15, ore 10 – 19; sabato 21, ore 10 -16; domenica 22, ore 10 – 19

ALTRI SITI

Palazzo BPER

Via Cassa di Risparmio 15

Orario: sabato 21, domenica 22, ore 10 – 19

Albergo dei Poveri

Corso Dogali 1

Orario: domenica 15, sabato 21, domenica 22, ore 10 – 19

A pagamento: ingresso € 4 da pagare all’ingresso

Teatro Carlo Felice

Largo Pertini (ingresso principale)

Orario: sabato 14 ore 10 – 14; domenica 15 ore 15 – 19; sabato 21 ore 10 – 14; domenica 22 ore 15 – 19

Archivio di Stato

Via di Santa Chiara 28r

Orario: domenica 15, domenica 22, ore 10 – 18

Basilica di Carignano – Kalatà Experience

Via Innocenzo IV 8

Orario: sabato 14, domenica 15, sabato 21, domenica 22, visite alle ore 10, 15, 16:30

A pagamento: Ingresso € 6 da pagare all’ingresso

Villa del Principe

Piazza del Principe 4 – sito accessibile

Orario: domenica 15, domenica 22, ore 10 – 19

A pagamento: Ingresso ridotto € 6 da pagare all’ingresso

Villa Pallavicino delle Peschiere

Salita San Bartolomeo degli Armeni 6

Orario: sabato 14, domenica 15, sabato 21, domenica 22, ore 10 – 19

