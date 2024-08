Albisola celebra Ilaria Spirito oro olimpico: “Ancora difficile realizzare quello che è successo”

Il libero del Chieri ’76 cresciuta nell’Albisola non è però l’unica albisolese che ha partecipato alle Olimpiadi: Francesca Zunino ha infatti fatto parte della squadra del nuoto sincronizzato.

“ Sono contenta di portar qui ad Albissola la medaglia d’oro, qui è casa mia, mi rilasso, non penso a niente e riscopro tutti i luoghi della mia infanzia. Sono orgogliosa di aver partecipato e di portare questa medaglia nel mio comune . Quale consiglio posso dare? Divertirsi, perché altrimenti non riesci a continuare. Successivamente tanto lavoro e tanto sacrificio perché se si vuole arrivare nello sport si devono sacrificare tante cose, ma poi torna tutto “. Ha detto Ilaria Spirito ai giornalisti.

“E chi lo avrebbe immaginato. Ancora è difficile da realizzare come il fatto che sarei andata alle Olimpiadi. Credo che sia io che le mie compagne ci metteremo un po’ di tempo a realizzare ciò che abbiamo fatto, che siamo entrate nella storia – continua – Penso di essere stata scelta anche per il mio carattere, per il mio modo di poter interpretare un ruolo affatto facile come quello della tredicesima. Per chi è abituato a giocare tanto è difficile stare nelle retrovie ma ho cercato di dare il mio contributo ogni giorno in allenamento, magari con un consiglio, un aiuto da fuori. E spero di esserci riuscita“.