Liguria 2024, Fellegara: “Una mia eventuale disponibilità potrà essere valutata con il confronto con chi mi ha sostenuto durante la campagna elettorale per le Comunali di Sanremo”

Fulvio Fellegara, vicesindaco di Sanremo e candidato di centro sinistra alle ultime elezioni comunale, a fronte di una sua possibile candidatura alle prossime regionali ha dichiarato: “A seguito della notizia su un mio eventuale impegno diretto alle prossime elezioni regionali, intendo fare alcune precisazioni. Nei giorni scorsi, un gruppo di iscritti al Partito Democratico di Imperia riferibili all’area Schlein e l’ex ministro Andrea Orlando, mi hanno chiesto la disponibilità a candidarmi nelle liste del PD in occasione delle imminenti regionali. La richiesta è arrivata del tutto inaspettata”. Lo ha reso noto il vicesindaco di Sanremo, Fulvio Fellegare.

“Una mia eventuale disponibilità potrà essere valutata con il confronto con coloro che mi hanno sostenuto nella campagna elettorale di Sanremo, con la coalizione, con Generazione Sanremo ed il Partito Democratico, con l’amministrazione comunale in carica e non ultimo la mia famiglia. Se il mio impegno per il cambiamento della regione verrà ritenuto necessario, non mi tirerò indietro. Lo avevo detto in tempi non sospetti: “Cambiare Sanremo, per cambiare la Liguria” ha concluso Fellegara.

