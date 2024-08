Genitori e insegnanti di sostegno oggi in presidio a Genova

È in programma per oggi, lunedì 26 agosto davanti al Provveditorato di Genova un presidio, a partire dalle 11, da parte dei genitori di bambini e ragazzi con disabilità per protestare contro le politiche nazionali legate agli insegnanti di sostegno.

“Saremo davanti al provveditorato agli studi insieme agli insegnanti di sostegno per manifestare con loro. Ci preoccupano i tagli del Governo Meloni e l’inclusione scolastica in pericolo. E saremo al fianco dei docenti” spiega Marco Macrì, padre di due bambini, di cui uno con disabilità, ed esponente del comitato ‘Famiglie senza cure’. Mentre nello stesso giorno è prevista anche un’assemblea nazionale promossa dal Collettivo docenti di sostegno specializzati (Cdss) per definire le “mobilitazioni del prossimo autunno in difesa della formazione e dell’inclusione”.

