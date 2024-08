Morte Ottaviano Del Turco, Toti: “Politico e Governatore serio e onesto”

Posted on

Aveva in casa 11 kg di hashish, 7 mi marijuana e oltre 100 grammi di cocaina. E' il bilancio del sequestro effettuato dai Carabinieri in un alloggio di Genova dove vive un uomo di 64 anni che lavora come addetto alle pulizie in una struttura per clochard.